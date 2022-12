Bimba di sette mesi in coma dopo aver assunto della cannabis

Sette mesi appena e in coma per aver assunto della cannabis.

E' l'ennesimo caso di cronaca palermitana, il diciannovesimo da inizio anno, che vede ricoverato in gravi condizioni un bambino dopo aver ingerito sostanze stupefacenti.

La piccola, si tratta di una femminuccia, è stata portata nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale dei Bambini in gravi condizioni. All'arrivo al nosocomio ai medici è risultata già in coma e, per questo, l'hanno subito sottoposta alla terapia disintossicante di rito.

Al momento pare che si stia riprendendo.

Non è ancora chiara la modalità attraverso cui la neonata possa aver ingerito il principio attivo della droga. Tra le ipotesi valutate, quella dell'assunzione tramite il latte materno o l'aver inalato il fumo della cannabis all'interno dell'appartamento dove vive con i genitori.

Il padre è un volto noto alle forze dell'ordine: l'uomo si trova da un anno agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato in un'operazione antidroga.