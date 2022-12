Ue, Von der Leyen: l'Europa è forte quando l'Italia è forte e viceversa

"Ti ho sentito spesso spiegare che l'Europa è forte quando l'Italia è forte, e viceversa. Sei stato fautore e architetto di riforme qui in Italia, per modernizzare il paese e rafforzare il suo posto come seconda potenza industriale europea. E allo stesso tempo, sei stato un sostenitore e un architetto delle riforme anche in Europa. Perché hai sempre creduto che l'Europa dovesse cambiare per stare al passo con un mondo che cambia. Oggi l'Italia è più europea, e c'è più Italia in Europa". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'Università Bocconi di Milano in onore di Mario Monti, al termine della sua presidenza dell'ateneo. Saluto a Mario Monti, che passa il testimone di presidente dell'ateneo milanese ad Andrea Sironi. Tra i presenti i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell'Università, Anna Maria Bernini, gli ex premier Giuliano Amato e Romano Prodi, l'amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il saluto di Mattarella a Monti

E un saluto a Mario Monti arriva anche dal capo dello Stato Sergio Mattarella: "Ha rappresentato, e rappresenta, una storia esemplare di scienziato dell'economia. Di educatore, come è stato testimoniato dalla studentessa; di statista italiano e internazionale; che ha segnato fortemente, in passaggi delicati, la vita del nostro Paese, del continente e della dimensione internazionale. Un impegno, quindi, quello del professor Monti, che non verrà meno né presso la Bocconi né, tantomeno, a sostegno delle istituzioni italiane ed europee. Del resto, il segno europeista, del presidente Monti, ha caratterizzato tutta la sua lezione, da varie sedi. La Repubblica, gli è riconoscente. E si ritrova, nella decisione, del mio predecessore - il presidente Napolitano - di nominarlo senatore a vita", ha concluso il Capo dello Stato.

Il Next Generation Eu

"Il Next Generation E e l'Italia - ha quindi proseguito von der Leyen - sono una coppia perfetta. L'Italia sta ricevendo più di 190 miliardi di euro per investimenti e riforme. Quasi 67 miliardi di euro sono già stati consegnati all'Italia. E il loro impatto sta iniziando a essere molto visibile. So, per esempio, la Bocconi e altre tre università milanesi hanno appena lanciato un progetto chiamato Musa per la rigenerazione urbana, finanziato da Next Generation EU. State mobilitando 700 ricercatori e unendo le forze con 20 aziende private, dal settore energetico al farmaceutico e l'industria dei chip. E insieme disegnerete la città del futuro, alimentato da energia pulita e con trasporti puliti per tutti, che ospiterà aziende ad alta tecnologia e creerà nuovi posti di lavoro. Sono molto orgogliosa che l'Europa sta investendo in questo ambizioso progetto".

Le riforme motore dell'economia italiana

"Next Generation EU ha anche promosso alcune riforme cruciali che gli italiani attendevano da decenni. Uno di questi è la riforma della pubblica amministrazione. E so che alcuni professori della Bocconi sono stati strettamente coinvolti nella sua nascita. Ma anche riforme per ridurre i ritardi di pagamento e la burocrazia per le piccole imprese o l'accelerazione delle procedure per le energie rinnovabili. Come dici tu, Mario: Le riforme sono il motore dell'economia italiana. Possono davvero aumentare la vostra ripresa".

Gas, acquisto comune in Ue per prezzi migliori

"Stiamo lavorando all'acquisto in comune del gas perché, se andiamo insieme sui mercati, possiamo ottenere tutti prezzi migliori. E abbiamo proposto un meccanismo di correzione del mercato, il cosiddetto price cap. L'Italia lo ha chiesto fin dall'inizio. Grazie Italia, per questo. Eviterà aumenti eccessivi dei prezzi, tagli manipolativi e speculazioni. E gli Stati membri stanno ora discutendo su come adattarlo a tutta l'Europa". Von der Leyen ha anche ricordato che "l'Italia è uno dei Paesi più colpiti dal ricatto del gas della Russia. Putin ha tagliato le sue esportazioni di gasdotto verso l'Europa dell'80% in otto mesi. Ma siamo riusciti a compensare. E l'Italia è un esempio perfetto. Prima importavi il 40% del tuo gas dalla Russia, e ora quella quota è scesa a circa il 10%, grazie a uno sforzo impressionante per diversificare la tua fornitura. I depositi europei sono stati riempiti al 96% all'inizio di novembre. Ciò significa che siamo al sicuro per questo inverno".

Inflation Act

"L'Inflation Reduction Act può anche creare distorsioni, ad esempio privilegiando le imprese statunitensi. È la logica del "Buy American" che sostiene parte dell'I.R.A.. Sono le agevolazioni fiscali che potrebbero portare a discriminazioni e le sovvenzioni alla produzione che potrebbero discriminare le imprese europee. Dobbiamo affrontare questo problema. Ecco perché stiamo pensando a tre linee su come coltivare la nostra industria della tecnologia pulita".

Un nuovo sguardo agli aiuti di Stato

"Le nostre norme sugli aiuti di Stato esistono per un'ottima ragione. Garantiscono che le imprese di tutti gli Stati membri possano competere su un piano di parità all'interno del nostro mercato unico. Tuttavia, daremo uno sguardo nuovo. Ciò include, ad esempio, come possiamo rendere i nostri framework più prevedibili e semplici; o come supportiamo l'intera catena del valore, fino alla produzione di massa delle soluzioni green-tech più strategiche e dei prodotti finali puliti. C'è molto lavoro strategico da fare".

La riduzione del debito

"Vogliamo dare ai governi nazionali maggiore flessibilità nel loro percorso di riduzione del debito, per aprire lo spazio agli investimenti strategici. Gli obiettivi di Maastricht non cambiano. Quello che cambia è come ci arriviamo. Ci sarà un quadro europeo comune, in cui gli Stati membri elaboreranno un piano per raggiungere una riduzione graduale del debito pubblico, dove investimenti e riforme vanno di pari passo. Ci sarà più libertà di investire, ma anche più controllo sui progressi, una volta concordato il piano, applicazione rigorosa. Con questa proposta, potremmo superare un decennio di dibattiti controversi sulla nostra governance economica. È una governance economica che funziona per l'Europa, perché funziona per tutti gli Stati membri".

Energia pulita, potenziare il piano REPowerEU

"Non tutti gli Stati membri hanno la stessa capacità di investire i propri bilanci in settori strategici. Quindi, e questo è il mio secondo punto, abbiamo anche bisogno di finanziamenti europei complementari per promuovere la tecnologia pulita in tutta Europa. È qui che entra in gioco REPowerEU. REPowerEU è il nostro piano per superare la nostra dipendenza energetica dalla Russia. REPowerEU significherebbe 9 miliardi di euro di investimenti in energia pulita per l'Italia. Ora ho proposto di potenziare ulteriormente REPowerEU per accelerare la transizione pulita in tutta Europa. Questo è il breve termine. A medio termine, abbiamo bisogno di una soluzione strutturale per la nostra industria delle tecnologie pulite".

Superare il monopolio della Cina

"Stiamo lavorando a stretto contatto con l'amministrazione Biden sugli aspetti più preoccupanti dell'I.R.A.. Ciò include, ad esempio, sforzi congiunti su diversi settori della tecnologia pulita, in cui affrontiamo sfide comuni come l'eccessiva dipendenza dalla Cina. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di creare un club delle materie prime, per superare il monopolio cinese in questo campo. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Ma una cosa è certa: siamo più forti individualmente quando restiamo uniti collettivamente".

Nuove norme per i diritti dei genitori

"Orgogliosi delle nuove norme che presentiamo oggi sul riconoscimento della genitorialità nell'UE. Vogliamo aiutare tutte le famiglie e i bambini in situazioni transfrontaliere. Perché se sei genitore in un paese, sei genitore in ogni paese". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter. Oggi la Commissione Ue ha presentato una proposta per riconoscere la genitorialità stabilita in uno Stato membro dell'Ue in tutti gli altri Stati membri, senza alcuna procedura speciale.