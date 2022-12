Bonaccini incassa il sostegno di Nardella per la segreteria: "Pd va smontato e rimontato"

Dario Nardella con Stefano Bonaccini. L'annuncio, atteso da giorni, è stato formalizzato: il sindaco di Firenze sarà presidente e guida della mozione congressuale del governatore dell'Emilia-Romagna. Il "ticket dell'Appennino" (o tandem, visto che i due hanno usato come simbolo una bici da corsa) restringe ancor di più la rosa dei candidati alla guida del Pd.

In attesa delle mosse definitive di altri competitor come Matteo Ricci (il 16 dicembre scioglierà ogni riserva) e data a Paola De Micheli la palma di prima candidata ufficiale, domani toccherà a Elly Schlein sciogliere la riserva per la sua candidatura. Con la definizione del quadro degli aspiranti segretari, la battaglia congressuale potrà entrare nel vivo.

Nardella, nella conferenza stampa tenuta congiuntamente con Bonaccini al Teatro del Sale a Firenze, scende dunque apertamente in campo per sostenere la candidatura del presidente della Regione Emilia-Romagna, ritenendola una garanzia di unità e di inclusività. “Saprà portare un valore aggiunto per tenere unito il più possibile il fronte dei sindaci – dice Nardella - e degli amministratori locali. La loro credibilità è un patrimonio che non possiamo disperdere".

Per Nardella, obiettivo imprescindibile del congresso dovrà essere una ritrovata collettività che sappia andare oltre le correnti che fino ad oggi hanno diviso il Pd. "Non possiamo più permetterci un altro congresso in cui cambiamo il segretario e non il partito – osserva - e soprattutto non possiamo credere nuovamente che basti cambiare il vertice per avere una leadership collettiva".

Ed è proprio con la necessità del superamento delle correnti che Bonaccini apre il suo intervento a Firenze: "Io non voglio essere il candidato di nessuna corrente. Il Pd oggi va smontato e rimontato". Correnti che spesso hanno determinato aspre contrapposizioni in seno ai vertici dem, contro i quali Bonaccini punta il dito: "Credo che la nostra gente non ne possa più di risse verbali dentro la classe dirigente del Partito democratico. Serve una nuova stagione, uno stile che metta in campo il rispetto tra di noi sapendo che dovremo far parte della stessa famiglia".