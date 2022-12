Becker in libertà dopo 8 mesi di carcere: "Lezione dolorosa". L'estratto dell'intervista a Sat 1

L'emittente tedesca SAT 1 manderà in onda questa sera la prima intervista con il campione tedesco, dopo l'uscita dal carcere dove era finito per scontare una pena per il reato di bancarotta. Nel corso del racconto, il vincitore di 6 prove del Grande Slam, 55 anni, descrive i giorni passati in prigione e cosa gli hanno insegnato “una dura lezione, molto costosa, molto dolorosa, dopo essere uscito di prigione ho scoperto chi ero” . Il tre volte campione di Wimbledon era stato estradato nella nativa Germania la settimana scorsa, dopo aver scontato i primi otto mesi di una condanna a 2 anni e mezzo in Gran Bretagna. Di seguito il trailer dell'intervista.

Il vincitore di 6 prove del Grande Slam, era detenuto dallo scorso aprile nel penitenziario di Huntercombe, nell'Oxfordshire, e stava scontando una condanna per bancarotta fraudolenta che prevedeva la detenzione per un periodo minimo di 15 mesi, ma ha beneficiato di uno schema fast-track, che consente l'estradizione nel Paese d'origine. Becker, durante l'intervista, riflette sui cambiamenti che ha subito durante la sua pena detentiva: "Penso di aver riscoperto la persona che ero una volta, ho imparato una dura lezione. Molto costosa. Molto dolorosa. Ma tutto questo mi ha insegnato qualcosa di importante e buono. E alcune cose accadono per una ragione", ha aggiunto.

Alla domanda sulla sua permanenza in carcere, ha risposto: “In carcere non sei nessuno. Non sei altro che un numero. Non mi chiamavano Boris. Ero un numero”.