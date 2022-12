Borsa di Hong Kong in rally dopo i primi allentamenti alle restrizioni in Cina

La settimana finanziaria è iniziata con la reazione positiva dei mercati cinesi all'allentamento di alcune restrizioni anti-Covid in molte città della Cina. Questo ha portato al +4,3% dell'indice di Hong Kong, con forti rialzi ai titoli di tutti i comparti, dal tech (+9%) al turismo, dalle automobili alle sale giochi di Macao. Salgono anche gli indici di Shanghai (+1,76%) e Shenzhen (+0,92%).

In Europa invece un avvio più tranquillo. A Milano +0,08% per l'indice Ftse Mib, dopo un avvio in lieve calo. Invariata Londra, cali dello 0,23% per l'indice Parigi e dello 0,38% per Francoforte. La borsa milanese la scorsa settimana (-0,39% il bilancio) ha interrotto una serie di rialzi che durava da 8 settimane.

Sotto osservazione il petrolio: +0,70%, con il Brent a quota 86,2 dollari al barile. Nel fine settimana i Paesi dell'Opec+ hanno confermato il percorso già tracciato di taglio della produzione globale da 2 milioni di barili al giorno. Oggi cominciano l'embargo al petrolio russo da parte dell'Unione europea e il tetto comune dei Paesi del G7 a 60 dollari al barile, sempre per il petrolio russo.

Sale il gas: il future di gennaio è scambiato a 143,5 euro al megawattora (+5,8%), dai 135 di venerdì. In apertura il prezzo aveva toccato i 148, il massimo dal 21 ottobre.



A Piazza Affari tra i titoli del Ftse Mib, maggiori rialzi per Saipem (+3,04%, settore petrolifero), seguita da Moncler (+1,37%, settore lusso, sensibile alle aperture cinesi) e Telecom Italia (+1,34%). I cali maggiori per Amplifon (-0,74%) e Pirelli (-0,68%).