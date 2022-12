Borse caute, attesa per Fed e Bce

Chiusure deboli in Europa in attesa della decisione (stasera ore 20) sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve in chiave anti-inflazione. Gli investitori, da parte di Jerome Powell, si attendono un aumento del costo del denaro dello 0,50%, dunque più morbido rispetto alle ultime quattro volte (0,75%). Ma la cautela è d'obbligo e gli investitori europei restano alla finestra. Anche perché domani sarà la Bce a decidere sui tassi.

Milano termina a -0,26%, Londra a -0,09%, Francoforte a -0,26% e Parigi a -0,21%.

Meno cauta e più tonica appare invece Wall Street, che sembra ottimista sui passi della Fed. I mercati americani cominciano a pensare che il picco inflattivo sia stato raggiunto. Dow Jones e Nasdaq procedono in territorio decisamente positivo.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco si è riallargato a 192 punti base (il rendimento del nostro decennale sale al 3,85%).

Sul mercato di Amsterdam intanto, nonostante la fumata nera sul price cap, il prezzo del gas naturale scivola bruscamente a 130 euro per megawatt/ora (-5% rispetto a ieri).