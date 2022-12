Borse con il freno a mano tirato

Dopo un'apertura positiva marciano ora a doppia velocità i principali listini europei. Londra che ieri era chiusa per festività oggi guadagna oltre mezzo punto percentuale. Positiva anche Parigi, piatte Francoforte e Milano che con un + 0,09% è la peggiore.

Risale dopo un'apertura stabile lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a 212,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,7 punti al 4,59%.

La chiusura delle forniture minacciata della Russia non sembra pesare sul prezzo del gas che continua a scendere siamo a 77 euro per megawattora, decisamente sotto la soglia degli ottanta, ai minimi dal 21 febbraio scorso. Tetto al prezzo e temperature sopra le medie alimentano l'ottimismo per il momento.

I futures Usa sono contrastati, in attesa dei dati sulle richieste settimanali e mensili di mutui.