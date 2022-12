Borse deboli, petrolio ai minimi

Giornata indecisa per le Borse europee, quasi tutte in rosso alla metà seduta. Milano unica eccezione guadagna lo 0,17%. A Milano ancora in calo il titolo Juve, che aggiorna i minimi dopo il -5 percento di ieri e cede oltre 4 punti percentuali, dopo i rilievi della società di revisione Deloitte. In generale a tenere a galla il Ftse Mib oggi sono i titoli delle utilities energetiche. A pesare sugli umori degli investitori i rinnovati timori per la crescita economica globale.

Il gas, ancora in salita, ha toccato i 142 euro megawattora, un percorso lineare di crescita dopo i minimi intorno a 105 euro di inizio novembre. Il petrolio, che tradizionalmente reagisce alle previsioni di calo o aumento della domanda globale, è invece in calo da ormai una settimana: Brent a 79 dollari, ai livelli minimi da un anno.