Borse europee al traino di Wall Street

Dopo una seduta in gran parte positiva, con guadagni arrivati a sfiorare il punto percentuale per Milano e Francoforte, le borse europee nelle ultime ore di contrattazione hanno invertito la tendenza limando decisamente i guadagni ma riuscendo comunque, Londra a parte (-0,17), a mantenersi in territorio positivo. Con Milano che segna un più 0,24.

Da notare come nelle ultime otto settimane i listini europei abbiano mantenuto una tendenza al rialzo piuttosto marcata. Milano la migliore, da inizio ottobre ha recuperato il 19,18 per cento. Francoforte il 18,9. Le perdite da inizio anno restano comunque significative. Meno 9,5 per Piazza Affari.

Se proprio i risultati ottimi dei listini americani dopo le parole del numero uno della Fed Jerome Powell avevano influito sui mercati europei in mattinata, lo stesso è successo nel pomeriggio. I listini del Vecchio Continente hanno infatti ridotto la crescita proprio dopo l'apertura incerta di Wall Street. Che ha smorzato gli entusiasmi della seduta precedente con il Dow Jones che cede quasi un punto.

Sul mercato obbligazionario si riduce lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi. Il differenziale viaggia a 190 punti, contro i 193 di ieri. Il tasso sui buoni italiani scende di 16 punti base al 3,89%.

In calo il Dollaro. L'Euro rimonta posizioni e viene scambiato appena sotto quota 1.05.