Borse europee piatte, recupera Wall Street

Altra giornata interlocutoria per i mercati europei, alla finestra in attesa delle decisioni della prossima settimana della Bce. Milano chiude appena sotto la parità, a -0,14%, calo intorno allo 0,2% per Londra e Parigi mentre è appena sopra la parità Francoforte. In recupero invece i listini americani, dopo diverse giornate di calo. L'indice Dow Jones a +0,61%, sale di quasi un punto percentuale il Nasdaq, che era stato il più penalizzato nelle scorse sedute. Muovono poco i dati settimanali sull'occupazione negli Stati Uniti, con le richieste di sussidi di disoccupazione a quota 230 mila, sostanzialmente stabili e in linea con le attese. Mentre sul fronte dei cambi l'euro resta sopra quota 1,05 nei confronti del dollaro - anche qui, per eventuali cambi di passo si aspettano il 14 e 15 dicembre, quando arriveranno le decisioni sui tassi d'interesse di Bce e Fed. Spread tra Btp italiano e bund tedesco a 187 punti.