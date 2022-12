Borse europee chiudono in rialzo, corre il Nasdaq

Chiusura in accelerazione per le Borse europee nella penultima seduta dell'anno, trainate dalla buona giornata di Wall Street. Milano chiude a +1,20%, la migliore; in rialzo di poco più di un punto percentuale anche Parigi e Francoforte mentre Londra resta appena sopra la parità. Tra i singoli titoli, rimbalza Saipem, in rialzo di oltre il 4% dopo essere stata ieri la peggiore del listino principale. Bene anche Diasorin, produttore di dispositivi medici, che cresce del 3,39%.

Accelera al rialzo anche Wall Street: Dow Jones a +1,12%, Nasdaq in netto rafforzamento a +2,55% dopo diverse sedute difficili. Effetto del dato sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, che a sorpresa aumentano di 9000 unità. portando il numero di percettori dei sussidi a 1.710.000, il massimo da febbraio. Dato che interessa i mercati perché eventuali segnali di debolezza del mercato del lavoro potrebbero spingere la Federal Reserve a rallentare un po' sugli aumenti dei tassi d'interesse.

Spread tra Btp italiano e bund tedesco in calo a 208 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,54%.