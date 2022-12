Borse europee contrastate, gas a 80 €/megawattora

Rallentano nella seconda parte di seduta le Borse europee, in una giornata di volumi ridotti come spesso accade in periodo festivo. Milano appena sotto la parità, -0,09%; restano in rialzo Francoforte e soprattutto Parigi, la migliore con un +0,7%. Londra ancora chiusa per festività.

Tra i settori, i più penalizzati a Piazza Affari sono tecnologici e telecomunicazioni, con gli indici settoriali che perdono quasi un punto percentuale.

Contrastata Wall Street: indice Dow Jones a +0,3%, Nasdaq in calo dello 0,82%. Qui pesa in particolare il nuovo scivolone di Tesla - titolo in calo di oltre l'8 e mezzo per cento dopo indiscrezioni su una nuova riduzione della produzione di auto elettriche nell'impianto di Shanghai.

Sul fronte materie prime, continua a scendere il prezzo del gas naturale, al momento sotto gli 80 euro al megawattora - livello inferiore a quello pre conflitto in Ucraina. Si conferma in salita invece il prezzo del petrolio, con il Brent che si avvicina agli 86 dollari al barile.