Borse europee deboli in attesa della Fed

Avvio debole per le Borse europee dopo la buona giornata di ieri. Milano parte a -0,22%, cali tra i due e i tre decimi di punto percentuale anche per gli altri listini principali.

Seduta contrastata invece per le Borse asiatiche. In positivo Tokyo, Hong Kong e Seul, ancora sostenute dalla buona chiusura di ieri di Wall Street dopo il dato migliore delle attese sull'inflazione americana. Più nervose le Borse della Cina continentale, appena sotto la parità, a riflettere i timori diffusi nel Paese che l'allentamento della politica Covid zero porti a una rapida impennata dei casi e quindi a nuovi ostacoli per la ripresa economica.

Tutto questo in attesa dell'importantissimo appuntamento di questa sera - alle 20 ora italiana - con la decisione di politica monetaria della Federal Reserve americana, seguita dalla conferenza stampa del presidente Jerome Powell che dovrebbe dare qualche indicazione in più sulle decisioni future e magari, sperano gli operatori, su quando la striscia di rialzi dei tassi d'interesse potrebbe fermarsi.