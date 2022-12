Borse europee in attesa di certezze

Dopo la giornata negativa di ieri i mercati europei partono all'insegna dell'incertezza, Milano cede lo 0,6 per cento, Parigi guadagna lo 0,15 mentre Londra cede lo 0,20%.

Occhi puntati sui dati, attesi per oggi, sull'andamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Ma sui mercati c'è preoccupazione per il possibile ulteriore aumento dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali. Timori anche per la crescita economica globale, con l'ipotesi di una recessione negli stati uniti dove ieri il Nasdaq è stato trascinato al ribasso dai titoli tecnologici cedendo quasi mezzo punto. In perfetta parità invece la chiusura del Dow Jones.

Tecnologici che hanno condizionato anche la chiusura di Tokyo, che ha ceduto lo 0,45%. Borse cinesi negative - la peggiore Shenzen che cede lo 0,27 - schiacciate dal pesante dato delle esportazioni di Pechino, che a novembre ha segnato un meno 8,7 per cento. Invece Hong Kong sale di oltre tre punti percentuali trascinata dall'ulteriore allentamento annunciato alle restrizioni anticovid, festeggiato dai titoli tecnologici e in particolare da quelli dei casinò di Macao che segnano crescite tutti intorno al 9 per cento.

Segna un lieve rialzo in queste ore il Petrolio ma non intacca i ribassi di ieri che hanno toccato i minimi da inizio anno. Il Brent ora è a 78 dollari al barile. Influiscono i dati sulle scorte statunitensi aumentate significativamente a fronte di un calo della domanda.