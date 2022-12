Borse europee in negativo in attesa delle banche centrali

Ampliano le perdite nella seconda parte di seduta le Borse europee, dopo l'avvio negativo di Wall Street. Milano scivola in chiusura a -1,15%, la peggiore, perdono oltre mezzo punto anche Londra e Francoforte mentre la migliore è Parigi a -0,17%. Oltreoceano indice Dow Jones in calo dello 0,68%, Nasdaq di oltre un punto percentuale e mezzo. Pesano la brutta giornata dei titoli bancari e soprattutto il nuovo scivolone del tiolo di Meta, che perde oltre il 6% dopo una decisione delle autorità delle comunicazioni europee che porrebbe forti limiti all'uso di pubblicità personalizzate in base al trattamento dei dati degli utenti. Operatori comunque attendisti visto che la prossima settimana torneranno a esprimersi le banche centrali - prima la Federal Reserve, poi la Bce. Si aspetta di vedere quali saranno le decisioni sugli aumenti dei tassi d'interesse, ma anche di sentire le parole dei presidenti degli istituti in particolare sulle prospettive future. Previsioni sulla politica monetaria che pesano anche sui cambi, sostenendo ancora l'euro nei confronti del dollaro. Moneta unica europea di nuovo sopra quota 1,05.