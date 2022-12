Borse europee partono in positivo, scende ancora il gas

Tentano un rimbalzo in apertura le Borse europee. Milano a +0,10%, appena sopra la parità anche tutti gli altri listini principali.



Giornata nervosa invece per i mercati asiatici, tutte in negativo, che ancora guardano con apprensione alla crescita dei contagi Covid in Cina, temendo l'impatto che questo potrebbe avere sull'economia. Tokyo in particolare perde oltre l'1% dopo i dati sull'inflazione, ai massimi dal 1981.



Nervosismo anche sul petrolio, che resta in fase di forte volatilità per le tante incertezze in campo. Legate alla ripartenza a singhiozzo della Cina, all'incognita sulla reazione russa all'embargo europeo e anche al blocco dei trasporti in particolare aerei negli Stati Unti per la straordinaria ondata di maltempo che sta colpendo il nordest del Paese. Il Brent oggi risale sopra gli 82 dollari al barile, Wti a 78,3.



Si conferma invece in calo il prezzo del gas naturale, che stamattina scende sotto i 90 euro al megawattora, attestandosi a quota 87,75.