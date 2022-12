Borse in calo in avvio, da inizio anno -12% per Piazza Affari. Il gas torna a scendere

Ultima seduta dell'anno per i mercati. A Milano l'indice Ftse Mib scende dello 0,62%, dopo il +l'1,20% di ieri.

In Asia, nonostante le preoccupazioni per i tantissimi casi di Covid in Cina, le borse hanno chiuso in moderato rialzo. Hong Kong +0,44%, Shanghai +0,51%, invariata Tokyo, mentre è già chiusa per festività quella di Seul.

Il rialzi in Asia sono stati dovuto soprattutto all'effetto trascinamento dei mercati americani. Dove ieri c'è stato un vero rimbalzo, dopo una serie di netti cali, soprattutto per i titoli tecnologici. Tesla +10%, dopo che alcune società di investimenti hanno fatto notare come le azioni fossero troppo sottovalutate.

L'anno è stato negativo, sia per le obbligazioni che per le azioni. E' stato il peggiore dal 2008 per i mercati azionari americani: -33% per il Nasdaq dei tecnologici. -8,5% per per il Dow Jones americano.

In Europa -12,5% per l'indice milanese, in linea con Francoforte. Ha tenuto, nonostante, la grande instabilità politica, la borsa di Londra, +1,4% da inizio anno.

Tra gli altri mercati molto negativi, nonostante il recupero degli ultimi due mesi, gli indici di Hong Kong (-15%) e Shanghai (-15%), ha fatto peggio Shenzhen, -25%. Per il Moex di Mosca, -43%.

Lo spread Btp/Bund ieri è sceso tornando sotto quota 210 punti base. Oggi in avvio risale a quota 212 punti basa. Il rendimento del titolo di Stato decennale è al 4,60%. Da inizio anno il rialzo del rendimento del Btp decennale italiano è stato di 341 punti base.

Il gas rimane sui livelli minimi da giugno e vicini a quelli pre-guerra in Ucraina. Da oggi il riferimento è il contratto di febbraio, che è scambiato a 82,1 euro al megawattora, -4,1% rispetto a ieri.

Torna invece a salire il petrolio: il Brent è a quota 84 dollari al barile, +0,55%.

A Piazza Affari nel paniere del Ftse Mib lievi rialzi solo per due titoli, Unicredit e Saipem, appena sopra la parità. Calo maggiore, dopo il balzo di ieri, per Tim, -2,54%, discese di oltre l'1% per Hera, A2A e Recordati.