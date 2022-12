Borse in calo, la Cina preoccupa i mercati Sul Ftse Mib sale solo Diasorin

Apertura in ribasso per le principali borse europee: a Milano -0,50% per l'indice Ftse Mib dopo il -0,36% di ieri. Negativi anche gli altri indici azionari del continente: Londra -0,65%, Francoforte -0,33%, Parigi -0,50%.

Oggi sui giornali finanziari internazionali le aperture sono tutte sulla Cina e sulla decisione di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, di rendere obbligatori i tamponi per chi arriva dal Paese asiatico. Dal 5 gennaio gli Stati Uniti chiederanno un tampone negativo a chi si imbarcherà dalla Cina diretto verso gli States.

Le borse in Asia oggi sono state negative, -0,94% Tokyo e -0,85% per Hong Kong, dove l'indice Hang Seng dai minimi del 10 ottobre è salito del 32%. A prevalere in questi giorni è soprattutto l'incertezza sugli effetti che produrrà l'allentamento delle misure anti-Covid n Cina.

Da una parte una forte ripresa cinese potrebbe portare a più domanda di energia, a un rialzo del prezzo del petrolio e quindi a più inflazione anche in Occidente. E sulla base di questi ragionamenti ieri gli indici di borsa americani sono scesi di oltre l'1 per cento. Ma c'è anche il timore che l'esplosione di casi di Covid comporti nuove interruzioni delle catene di approvvigionamento delle aziende occidentali.

Sul fronte energetico, il petrolio è in calo dell'1,67%, il Brent torna a scendere sotto gli 83 dollari al barile (82,6). Lieve calo per il gas, a 81 euro al megawattora, sui livelli della vigilia della guerra in Ucraina, il 22 febbraio.

Tra i 40 titoli del Ftse Mib è in rialzo solo un titolo, Diasorin, +0,40%, specializzata in strumenti diagnostici, anche relativi al Covid. Maggiore ribasso per Moncler (-1,31%), sensibile come tutti i titoli del lusso alla situazione in Cina. Seguono, con cali di oltre l'1%, Leonardo, Campari, Amplifon, Interpump, tutti del comparto industriale.

Seduta con pochi movimenti, per il periodo festivo: il 60% dei titoli sul mercato milanese non è scambiato.