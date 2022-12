Borse in positivo dopo i messaggi accomodanti della Fed

Le parole di ieri del presidente della Federal reserve americana Powell, che anticipano un probabile rallentamento nei rialzi dei tassi già a dicembre, fanno partire in positivo i listini europei. Milano a +0,71%, Francoforte la migliore con un guadagno di oltre l'1%.

In rialzo anche le Borse asiatiche, in particolare Shenzhen, la seconda Borsa cinese, e Hong Kong, sostenute dalla notizia dell'allentamento delle restrizioni anti Covid in alcune città ma anche dalle parole di alcuni elementi del governo che potrebbero far pensare a un allentamento generalizzato della politica Covid zero.

Mentre anche il mercato dei cambi risente dela propsettiva di una frenata nella stretta monetaria negli Stati Uniti, con il dollaro che si indebolisce ancora nei confronti dell'euro, che stamattina torna a superare quota 1,04.

Intanto sul fronte delle materie prime continua la risalita del prezzo del petrolio, con il Brent che tocca gli 86 dollari e mezzo al barile. In attesa della riunione Opec di domenica, che potrebbe portare nuovi scossoni.