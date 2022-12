Borse in rally, Wall Street spinta dalle trimestrali

Per le borse una seduta decisamente positiva, sia in Europa che negli Stati Uniti. Milano +1,59%, la migliore in Europa è stata Parigi, +2%. I tre indici principali americani, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, salgono alle 18 ora italiana di poco più dell'1,50%.

A spingere le borse è stata in primo luogo la diffusione di dati trimestrali sopra le attese da parte di due aziende: Nike (+13%) e FedEx (+5%). Sempre negli Stati Uniti è risultato sopra le attese la fiducia dei consumatori, salita da 101 a 108 a dicembre, mentre i sondaggi tra economisti alla vigilia prevedevano un lieve calo.

A Piazza Affari invece in evidenza i titoli energetici: Eni +3,55%, Saipem +3,48%. Eni ha annunciato una nuova scoperta di gas nel giacimento offshore di Cipro. La stima sui volumi è tra i 56 e gli 85 miliardi di metri cubi.

Il prezzo del gas continua a rimanere sotto i 100 euro al megawattora, non succedeva da metà giugno. Si avvia alla chiusura a 97 euro, un calo dell'8% rispetto a ieri e di circa il 25% in una settimana, grazie al tetto al prezzo stabilito dall'Europa ma anche ai livelli alti degli stoccaggi negli stabilimenti europei.

Tra le materie prime, petrolio in rialzo per il terzo giorno consecutivo. Alle 16.30 il report settimanale ha mostrato un calo nelle scorte negli Stati Uniti. Il Brent è scambiato a 81,95 dollari al barile, +2,50%. Aggiornamento ore 18:00