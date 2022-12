Borse in rosso, Fitch taglia le stime globali

Proseguono in territorio negativo le borse europee, appesantite anche dai futures che prospettano un apertura debole per Wall Street.

Milano cede lo 0,36% in linea con i principali listini del Vecchio Continente.

Gli investitori sono già in attesa delle prossime mosse della Federal Reserve, la settimana prossima: il rialzo dei tassi sarà dello 0,50% o dello 0,75%? E' la principale incognita per i mercati, che oggi non vengono affatto aiutati dalle ultime stime di Fitch: tagliata la crescita globale per il 2023 dall'1,7% all'1,4%.

L'euro si rafforza leggermente e si scambia a 1,0505 contro il dollaro. Per il petrolio ancora una seduta con il freno a mano tirato: poco più di 82 dollari al barile per il Brent.