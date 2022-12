Borse indecise, Juve ancora in rosso

Apertura indecisa per le Borse europee, che, dopo due giorni di cali, prima cedono terreno e poi recuperano. A un'ora dall'avvio Milano maglia rosa a +0,6%.

In generale a pesare sugli umori degli investitori i rinnovati timori per la crescita economica globale: in questi giorni sono arrivate previsioni non rosee sul 2023 dai manager delle principali banche d'affari statunitensi.

Il petrolio, che tradizionalmente reagisce alle previsioni di calo o aumento della domanda globale, è in calo da ormai una settimana: il Brent è a 79 dollari, ai livelli minimi da un anno.

Andamento diverso per il gas, in calo ma risalito dai minimi di un mese fa, adesso siamo nuovamente vicini ai 140 euro megawattora.

Ancora in calo a Piazza Affari il titolo Juve, dopo i rilievi della società di revisione, contestati dalla società bianconera, secondo cui il club sarebbe a rischio esclusione da campionato e coppe. Il titolo perde oltre il 3 percento.