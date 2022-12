Borse positive anche se più caute rispetto a ieri

Borse europee ancora positive, anche se più caute rispetto al rally di ieri. Milano guadagna subito un quarto di punto percentuale, in linea con i principali listini del Vecchio Continente.

Riflettori sempre accesi sul mercato di Amsterdam: il gas naturale è ai minimi da sei mesi, dopo che ieri è scivolato sotto la soglia dei 100 euro. Oggi ancora in forte discesa: sui 94 euro per megawatt/ora si riflettono sia l'effetto dell'accordo in Europa sul price cap, sia le temperature più miti.

Le piazze asiatiche hanno chiuso decisamente bene. Vola Honk Kong, che mette a segno due punti e mezzo di guadagno; bene anche Tokyo, che ha interrotto cinque sedute negative (+0,46%). Resta debole solo Shanghai: il trattamento dei dati del Covid pesa sulla Cina.

L'ultima chiusura per Wall Street è stata decisamente positiva grazie ai segnali che arrivano dalle trimestrali societarie e ai dati incoraggianti dalla fiducia consumatori in dicembre.