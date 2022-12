Botti illegali, sequestri in tutta Italia. A Milano 20 kg di materiale nascosti in una lavanderia

A poche ore dallo scoccare della mezzanotte proseguono senza sosta i sequestri di materiale pirotecnico pericoloso e detenuto illegalmente.

Ad Avellino è stato trovato dalla Guardia di Finanza oltre un quintale di fuochi d’artificio illegali. Il responsabile del locale, residente nel comune di Ospedaletto D'Alpinolo, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica.

I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno sequestrato tra la capitale, Salerno, Minturno (Latina) e Robilante (Cuneo) 85 chilogrammi di botti illegali e 570 chilogrammi di prodotti esplosivi 'classificati', conservati senza la prevista licenza. Le Fiamme gialle del gruppo di Frascati, monitorando i social network, si sono imbattute in un uomo residente a Roma che, attraverso Facebook, pubblicizzava la vendita di prodotti esplodenti. La perquisizione del suo appartamento, nel quartiere di Pietralata, ha permesso di trovare circa 15 chilogrammi di fuochi d'artificio che, dagli accertamenti svolti, sono risultati provenire da un grossista di Salerno. Quest'ultimo si avvaleva di spedizionieri per la consegna dei fuochi, che viaggiavano formalmente come 'derrate alimentari', mettendo seriamente a repentaglio anche l'incolumità. In totale sono sette le persone che dovranno rispondere del reato di detenzione e vendita abusiva di materiale esplodente, ipotesi di reato previste e punite dagli articoli 678 e 679 del Codice penale e 47 e 53 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza.

A Vibo Valentia i poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato 200 kg di articoli in fuochi d’artificio contraffatti. Il materiale risultava nascosto in un garage e il proprietario del locale è stato denunciato.

A Brescia un 50enne aveva allestito un deposito di fuochi d'artificio illegali all'interno del suo negozio a Bedizzole. In una stanza i militari hanno trovato numerosi fuochi d'artificio e 119 candelotti esplosivi pirotecnici artigianali, di provenienza e fabbricazione sconosciuta, dal peso lordo di 5 chilogrammi e potenzialmente pericolosi. Il titolare del negozio è stato deferito in stato di libertà per commercio abusivo di materie esplodente.

A Siracusa un uomo è stato arrestato per detenzione e ricettazione di materiale esplosivo di natura illegale. Nella casa del 36enne sono stati trovati 34 candelotti esplosivi. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Denunciato anche un suo concittadino che, dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 colli di materiale esplosivo ed artifizi pirotecnici, di varie categorie e classificazione, anche di genere commercialmente vietato. Anche per quest’ultimo sono scattati i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Sequestri anche a Milano dove sono stati rinvenuti 18 chili di fuochi d’artificio all’interno di una lavanderia cinese in viale Abruzzi. Gran parte del materiale pirotecnico, anche se di limitata potenza e capacità offensiva, è risultato sprovvisto di etichettatura CE e la maggior parte dei 18 kg di artifizi pirotecnici di vario genere, appartenenti alla quinta categoria gruppo D, era addirittura scaduta.

La Polizia di Pescara ha sequestrato nelle ultime ore 16 kg di botti e fuochi pirotecnici di genere proibito nascosti nell'abitazione di un 24enne di Montesilvano. Il materiale stava accatastato a terra in cucina, vicino ad una presa elettrica e a pochi metri da una stufa a pellet. Il giovane, arrestato per i reati di detenzione illegale di materiale esplosivo di manifattura artigianale e di droga, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere.

La Guardia di Finanza di Isernia ha sequestrato 14.500 articoli contraffatti e circa mezzo quintale di artifici pirotecnici illegali. Il valore della merce sequestrata è di 75 mila euro e il titolare di un emporio di Venafro è stato denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.