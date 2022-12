Britney Spears è viva e instagramma insieme a noi

I suoi account sono stati hackerati, no lei è morta e quella sui social è una sosia, no in realtà sta male ma non si può dire… Sono alcune delle voci che circolano da mesi, quegli smottamenti che in rete diventano facilmente valanghe, soprattutto quando riguardano un'icona pop come Britney Spears.

Sono stati pubblicati presunti certificati di morte, foto che denunciano incongruenze nel suo aspetto di oggi rispetto al passato, confronti tra i tatuaggi difformi dagli originali, ma niente di tutto questo si è mai rivelato reale.

A riaprire la polemica sono state le dichiarazioni del noto blogger americano Perez Hilton che ha detto di aver parlato con una persona molto vicina alla pop-star: “Non sta per niente bene, ma quando saprete la verità sarete tutti sorpresi”. E ha aggiunto di non poterla però rivelare per tutelarne la privacy.