Buckingham Palace: Chiediamo scusa. Accusata di razzismo la dama di Elisabetta e madrina di William

Caso di presunto razzismo a Buckingham Palace . Lady Susan Hussey, storica dama di compagnia della regina Elisabetta e madrina del principe William , è nell'occhio del ciclone per aver chiesto più volte a Ngozi Fulani, una donna nera britannica, da dove venisse e se fosse “africana” o “caraibica” , nonostante la donna avesse chiarito di essere nata e cresciuta in Inghilterra da genitori immigrati.

Lady Hussey, all'anagrafe Susan Katharine Hussey, "Baronessa Hussey of North Bradley”, è la moglie del barone Marmaduke Hussey, a capo del board della Bbc dal 1986 al 1996. Dopo l'increscioso episodio, la dama 83enne ha chiesto scusa e si è dimessa: “ Le mie scuse più profonde per il dolore che ho provocato: lascerò immediatamente il mio ruolo ”.

“ Quelli di Lady Hussey sono stati commenti inaccettabili e decisamente spiacevoli. Abbiamo aperto un’indagine su questo caso che prendiamo in seria considerazione: per noi la diversità e l’incisività sono questioni fondamentali ", ha commentato ufficialmente Buckingham Palace .

Il razzismo è un tema che ha già colpito Buckingham Palace , infatti, sebbene da Montecito, in California, non siano arrivati commenti, l’episodio riporta alla memoria quanto detto proprio da Harry e Meghan durante l’intervista a Oprah Winfrey : i Sussex avevano accusato un anonimo membro della Famiglia Reale britannica di razzismo perché avrebbe chiesto loro di che colore sarebbe stata la pelle di Archie, il loro primogenito.

“Il razzismo non ha posto nella nostra famiglia”, ha dichiarato il principe William, in partenza per gli Stati Uniti per la cerimonia del suo premio ambientalista Earthshot Prize, a New York il prossimo 8 dicembre, evento che lo ha anche visto debuttare sulla piattaforma Tik Tok come creatore di contenuti.