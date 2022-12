Tre antiche iurte (tende di feltro dei nomadi) saranno inviate dalla Buriazia nel Donetsk occupato per consentire ai militari russi di etnia buriata sottoporsi a un rito sciamanico per elevare il morale dei soldati. Il presidente del "Fondo degli Unni", Oleg Bulutov, ha detto che nelle iurte gli sciamani avrebbero restituito l'anima ai soldati, mentre i chiropratici bariascin "sistemeranno le loro colonne vertebrali". Dove verranno installate esattamente le iurte non è noto. Bulutov ritiene che dovrebbero essere il più vicino possibile al territorio in cui si svolgono i combattimenti, ma allo stesso tempo essere in un luogo sicuro. Gli organizzatori lo chiamano "aiuto umanitario". Si presume che tali iurte siano state utilizzate per campagne militari e abbiano alcuni secoli.