C'è un ingorgo di petroliere al largo della Turchia

Circa 19 petroliere sono in coda davanti alle coste turche in attesa di attraversare lo Stretto dei Dardanelli, dopo la decisione di Ue, G7 e Australia di porre un prezzo al tetto del greggio russo e dopo che, secondo quanto riferiscono quattro top manager del settore, Ankara ha iniziato a chiedere a tutti i cargo in transito di fornire documentazioni comprovanti la copertura assicurativa su eventuali incidenti o fuoriuscite di greggio, anche in caso di violazione delle sanzioni. Una garanzia che però le società assicuratrici affermano di non potere dare. Tuttavia, alcune delle navi trattenute trasporterebbero greggio del Kazakhastan, non interessato da sanzioni. Non verrebbero invece fermate le navi che trasportano prodotti raffinati come benzina e diesel, sui quali il price cap scatterà solo a febbraio

A dare conto di questa situazione è il Financial Times, che non ha però ottenuto risposte dalle autorità di Ankara. La prima nave cisterna, secondo fonti citate dal quotidiano londinese, è arrivata il 29 novembre e attende il via libera da allora.

Le sanzioni appena entrate in vigore prevedono che il petrolio di Mosca possa essere esportato via mare degli stati sottoscrittori solo se il carico viene acquistato a un prezzo pari o inferiore a 60 dollari al barile. Oggi la Russia ha dichiarato che un tetto al prezzo del suo petrolio imposto dall'Occidente può destabilizzare i mercati energetici globali, ma non influire sulla capacità di Mosca di sostenere l'invasione dell'Ucraina.