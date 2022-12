Calca a un concerto a Londra del cantante nigeriano Asake: diversi i feriti. Quattro sono gravi

È di almeno 8 feriti, quattro dei quali ricoverati in ospedale in condizioni definite "critiche" e quindi in pericolo di vita, il bilancio di una calca scatenatasi ieri sera a Londra a margine di un concerto del cantante nigeriano Asake, star della musica afro-pop, in cartellone alla Brixton O2 Academy di Londra.

Stando alla ricostruzione della polizia e alle immagini divari video amatoriali emerse in queste ore, a innescare il caos è stato l'assalto agli ingressi di oltre mille fan accorsi senza biglietto. E decisi a cercare di entrare comunque per assistere all'esibizione di Asake, conosciuto anche con il soprannome di Mr Money: una delle tre (tutte sold out) previste nell'ambito della sua tappa londinese. Stando alla Bbc, il concerto è stato alla fine interrotto in anticipo.