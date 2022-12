Cala il sipario sul 2022: Argentina e Real sul gradino più alto del podio

Un tripudio Albiceleste. Qatar, stadio Lusail: il 18 dicembre scorso Leo Messi alza al cielo la Coppa del Mondo che nel 1986 fu di sua maestà Diego Armando Maradona. La “Pulce", sette volte Pallone d'oro, altrettante reti in Qatar, porta a casa l'ultimo trofeo che gli mancava, riportando il titolo in Argentina 36 anni dopo il "Pibe de Oro”. Una finale splendida, indimenticabile, gonfia di gol, di emozioni, di rovesciamenti di fronte. La Francia dei campioni in carica, guidati da monsieur Deschamps, non regala il bis. Fatale la lotteria dei rigori in cui i sudamericani si impongono 4-2 (3-3, pirotecnico, dopo i tempi supplementari).

Con il trionfo della Selección si chiude un anno di calcio. La discesa del sipario è accompagnata da un trionfo di bandiere, maglie, sciarpe biancocelesti, ma a ben vedere la vittoria della squadra di Scaloni aggiunge ulteriori sfumature giallorosse a questi 365 giorni di pallone. Perché è stato un anno con almeno tre importanti affermazioni che parlano spagnolo: è accaduto nel Mondiale degli emiri, in Champions grazie alla vittoria del Real di Carlo Ancelotti, e nel rush per la conquista del Pallone d'oro, con i francesi che si consolano (parzialmente) perché ad assicurarselo è un Blanco d'Oltralpe, il super-bomber Karim Benzema.

La finale di Champions Dal più prestigioso palcoscenico per nazionali, al trofeo continentale per club che catalizza da sempre le attenzioni di tutto il globo. La 67esima edizione della Champions League è, ancora una volta, un affare-Real. I madrileni, il 28 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis, battono di misura il Liverpool e portano a casa la quattordicesima Coppa dei campioni. Decisiva la rete di Vinicius al ‘59. Lacrime dei Reds di mister Klopp che agli ottavi avevano sbarrato la strada all’Inter di Simone Inzaghi.

L'ultimo atto dell'Europa League Non solo Spagna e spagnolo, anche se la cornice dell'ultimo atto della vecchia Coppa Uefa è una città della penisola iberica. A mettere in bacheca l'Europa League è l'Eintracht Francoforte, trionfatore sui Rangers il 18 maggio scorso allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Un verdetto decretato dai calci di rigore. Risultato finale 5-4 (1-1 dopo i tempi supplementari). Tedeschi vincitori della competizione per la seconda volta.

La Conference, anch'essa giallorossa Un binomio cromatico che ritorna, ma stavolta la Spagna non c'entra nulla. E' la Roma di José Mourinho a mettere le mani sulla Conference League. Ai giallorossi basta l'1-0 sugli olandesi del Feyenoord per alzare la Coppa al cielo il 25 maggio. Teatro della contesa, l'Arena Kombëtare di Tirana. Il “golden gol” dei capitolini porta la firma di Niccolò Zaniolo al 32'. Un successo che permette di lenire le delusioni azzurre nelle altre competizioni europee. Nella Città Eterna esplode la festa.

Il calciatore più talentuoso Il number one, il Pallone d'oro, assegnato dal ‘56 dalla rivista France Football, è il fuoriclasse transalpino del Real Madrid, Karim Benzema, capace di imporsi anche a 35 anni. Per il bomber dei madrileni è il primo “Ballon” conquistato in carriera. Nessuna sorpresa rispetto all’esito finale; il transalpino fa il vuoto conquistando 549 punti. Fermi a meno di 200 Sadio Mané del Liverpool, e Kevin De Bruyne del Manchester City.

Pallone d'oro femminile, Alexia Putellas, pilastro del Barcellona femminile e della nazionale spagnola.

Il Milan la spunta nell'ultimo miglio Approdando a casa nostra, il 90' campionato di Serie A a girone unico vede affermarsi, all'ultima giornata, il Milan. Per i rossoneri è il 19esimo scudetto, figlio della vittoria a Sassuolo per 3 a 0 (doppietta di Giroud e rete di Kessié). Agli inseguitori, i “cugini” dell'Inter, non basta la vittoria in casa contro la Sampdoria. La squadra di Pioli trionfa con 86 punti; i nerazzurri chiudono a 84. Game, set e match alla Milano rossonera.