Il Santos omaggia Pelé lanciando uno stemma con la corona di O Rei

La corona dedicata a O Rei, inserita tra due stelle dorate. Il Santos omaggia il suo campione di tutti i tempi, il suo simbolo più fulgido - Pelé - personalizzando lo stemma sulle maglie. Un modo ulteriore per far sentire la vicinanza del club in cui il fuoriclasse verdeoro - ricoverato ormai da un mese all'Albert Einstein di San Paolo - ha militato praticamente per tutta la carriera, dal ‘57 al ’74 (al netto della chiusura con i Cosmos di New York).

La squadra metterà il nuovo logo sulle maglie da gioco già dagli impegni della prossima settimana nella Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nel frattempo i tifosi del club continuano a testimoniare la loro vicinanza a O Rei nei pressi dell'ospedale, ma è un qualcosa che prescinde dai soli supporter del Santos e riguarda i sostenitori di tutte le squadre; più in generale tutti gli appassionati di calcio, costantemente ringraziati dalla famiglia.

Una solidarietà di popolo che travalica il tifo e le nazionalità, in nome di un emblema espressione dell'essenza stessa del pallone.