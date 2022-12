Juventus, la Procura della Cassazione respinge la richiesta di trasferimento del processo a Milano

Juventus, il processo resta a Torino. Lo ha deciso la procura generale della Cassazione, respingendo la richiesta della società di trasferirlo nel tribunale di Milano in quanto sede della Borsa. La Suprema corte si è pronunciata ufficialmente per "l'inammissibilità della richiesta formulata dalla difesa", motivata con ragioni di procedura. I vertici della Vecchia Signora sono indagati per manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di azioni quotate a Piazza affari, fatture fasulle e ostacolo all'esercizio delle attività dell'Autorità di vigilanza.