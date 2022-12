Il 2023 del pallone: tra post Qatar, cammino delle italiane in Europa e verdetti tricolori

Le “azzurre” in Europa

In Europa si attende solo la ripartenza della Serie A (motori - quasi - caldi in vista del 4 gennaio) giacché i campionati di prima fascia del Vecchio Continente hanno già riaperto le danze. Tutti da verificare i riverberi, tra campionato e Coppe, della lunga pausa imposta dal primo Mondiale piombato nel mezzo delle sfide di club.

Partita ancora aperta per le italiane in Europa con la ripartenza delle competizioni programmata a metà febbraio. In Champions, si ricomincia dagli ottavi, non vediamo l'ora di gustarci i duelli stellari tra Milan e Tottenham, Eintracht e Napoli, Inter e Porto. I playoff di Europa League - visti attraverso le lenti di casa nostra - significano Juve-Nantes e Salisburgo-Romo, ovvero la voglia di riscatto dei bianconeri eliminati dalla coppa più blasonata, e la fame dei capitolini “promossi” dalla Conference. Giù in quest'ultima competizione, proveniente dalla vecchia Coppa Uefa, c'è invece la Lazio del “comandante” Sarri. I biancocelesti dovranno essere bravi a trovare le giuste motivazioni contro il Cluj; continua invece il cammino della Fiorentina che incontrerà lo Sporting Braga.