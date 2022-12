Muore ad appena 49 anni il nazionale uruguaiano Fabian O'Neill, ex Cagliari, Juve e Perugia

“Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi”. Il Cagliari ricorda con un tweet colmo d'affetto e di dolore Fabian O'Neill, morto ad appena 49 anni nel suo Paese, l'Uruguay, di cui indossò la mitica maglia Celeste. “Ci hai fatto innamorare della tua classe” continua la società rossoblù, che lo aveva già inserito nella “Hall of Fame”.

O'Neill è morto in ospedale a Montevideo. Era stato ricoverato ieri nella capitale uruguaiana a causa di un'emorragia, ma le cure questa volta non sono riuscite a salvare il 49enne, minato dall'abuso di alcol e già più volte costretto a ricoveri e interventi.

Nasce calcisticamente nel Defensor, squadra dilettantistica del suo paese. All'età di 15 anni entra a far parte nel settore giovanile del Nacional di Montevideo. Esordisce con la prima squadra nel 1992 e lo stesso anno vince il campionato. Nel novembre del 1995 viene acquistato dal Cagliari. Fa il suo esordio in campionato il 26 novembre contro il Napoli e il 21 aprile 1996 segna la sua prima rete in Serie A durante l'incontro casalingo contro il Vicenza vinto per 2-0.

Non solo Sardegna; l'ex nazionale uruguaiano giocò in Italia per sette anni e militò anche nella Juventus e nel Perugia. Ma l'esperienza più significativa resta quella con il Cagliari: 120 le presenze in maglia rossoblù (quattro stagioni in Serie A e una in B), e dodici gol siglati tra il 1995 e il 2000.