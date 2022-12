Migliorano le condizioni di salute di Pelé

Finalmente una nota positiva per il Brasile, uscito da Qatar 2022, e per tutto il mondo del calcio: le condizioni di salute di Pelé migliorano.

Dopo il rincorrersi di notizie contrastanti circa il suo stato, ricoverato una quindicina di giorni fa per un aggravamento, finalmente una nota di speranza, sebbene il bollettino medico dell’ospedale dove è in cura non preveda quando potrà essere dimesso.

La leggenda del calcio è stato operato per un tumore all'intestino un anno fa ma questo nuovo ricovero è dovuto a un’infezione respiratoria, per la quale è stato sottoposto a cure antibiotiche.

"Sono forte e seguo le cure come di consueto", così sui social l’82enne stella brasiliana il 4 dicembre scorso.

Ora finalmente la nota ufficiale dei sanitari: "Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell'infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili", si legge nel rapporto dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove 'O Rey' si trova dal 29 novembre scorso.

A fargli visita, Kely Nascimento, una delle figlie dell'ex giocatore, che ha postato una foto insieme a lui, accompagnata dal testo: "Sono arrivata". Testimonianza anch’essa del fatto che le condizioni di Pelé non sono particolarmente critiche.