90 anni fa la prima radiocronaca di Nicolò Carosio

“Amici italiani in ascolto qui è Nicolò Carosio che vi parla e vi saluta”. Era ormai una formula magica. Che da sola bastava a portare i tifosi di tutto il Paese dentro gli stadi a “vedere” le partite di calcio grazie alla potenza delle parole.

Nato a Palermo il 15 marzo 1907, “Carosio ha intuito per primo che era possibile creare immagini con le parole”, ricorda Riccardo Cucchi, voce storica di Radio Rai e di Tutto il Calcio Minuto per Minuto.

Il suo debutto al microfono per raccontare una partita integrale risale a 90 anni fa: alle 14.30 di domenica 1 gennaio 1933, al Littoriale di Bologna si affrontato l'Italia e la Germania. Vincono gli azzurri di Vittorio Pozzo: 3-1.

Da allora inizia una storia che durerà 40 anni. Ma che in realtà non è terminata con la fine delle sue radiocronache. Perché sapeva scegliere "parole talmente appropriate che ancora oggi sono, forse inconsapevolmente, usate dai moderni narratori. Perché un "traversone", un "tiro dal limite" o una "fuga sulla fascia" non hanno età", ricorda Cucchi.

"A bordo campo. Con un microfono e tanta buona vista per riconoscere, nominare, raccontare i giocatori. Senza mai sbagliare - commenta Francesco Repice, la prima voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto e dell'Italia di oggi -. Nel lontano 1933 quella di Nicolò Carosio è la seconda voce più ascoltata d'Italia. La prima ci si radunava a subirla in Piazza Venezia o davanti a una radio, ignari del baratro in cui ci avrebbe trascinato. Da Italia-Germania a Inghilterra-Italia, Londra, i leoni di Higbury. Il pallone come una fiaba da ascoltare in pagano silenzio. Oppure scandendo con urla di gioia o disperazione il ritmo ossessivo e tambureggiante di un racconto alla radio. Allora come oggi inseparabile compagna della nostra passione più grande e condivisa: il calcio.

Nicolò Carosio ha tanti figli che hanno provato a scrivere le note di una radiocronaca sullo stesso pentagramma che lo ha reso padre di un'arte insuperabile, per bellezza, emozione e attualità. A lui il nostro ringraziamento. E le scuse se, a volte, quella stessa arte abbiamo - a volte - maltrattato".

Purtroppo la registrazione della prima radiocronaca di Carosio non esiste. 90 anni fa le registrazioni erano rare. Negli archivi della Rai però c'è la registrazione di una delle storiche sfide tra Italia e Inghilterra: 13 maggio 1939, allo stadio San Siro di Milano. Finì 2-2. Nella registrazione il racconto del gol di Silvio Piola.