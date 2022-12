Conto alla rovescia per la ripresa della Serie A. Si riparte il 4 gennaio da Inter-Napoli

Via la polvere dal campionato di Serie A. Piazzata la Coppa nella bacheca della Federazione argentina, i motori dei club possono tornare (quasi) caldi. Tempo di festeggiare il Natale, brindare per Capodanno e mercoledì 4 gennaio torneranno in campo per la 16esima giornata. Si riparte dalla certezza Napoli: per gli azzurri di Spalletti bilancio pirotecnico, primi a 41 punti e casella “sconfitte” ancora a quota zero. Dietro i partenopei, il Milan a -8, la Juventus a -10, la Lazio e l'Inter a 11 lunghezze.

Occhio, quindi, al big match delle 20.45 con la capolista ospite dei nerazzurri di Inzaghi che venderanno cara la pelle per tentare l'aggancio ai “cugini”. Ad aprire le danze, alle 12.30, a proposito dei rossoneri, Salernitana-Milan, con la squadra di Pioli pronta a rosicchiare punti agli azzurri. Alla stessa ora Sassuolo-Sampdoria; emiliani a caccia di punti salvezza ai danni dei blucerchiati di Stankovic, sempre più in crisi societaria e penultimi ad appena 6 punti.

Nella prima parte del pomeriggio, alle 16.30, i riflettori si accenderanno sulle capitoline, con la Lazio del “comandante” Sarri che proverà a consolidare il piazzamento Champions puntando al bottino pieno a Lecce (ma i salentini, reduci da due vittorie consecutive, probabilmente non saranno sulla difensiva), e la Roma impegnata all'Olimpico contro il Bologna. Obiettivo per Mourinho, ora in zona Conference, aggredire le postazioni dell'Europa che conta guadagnando continuità. Di scena alle 18.30 invece la Juventus che ha ingranato la quinta e guarda solo alla conquista dei 3 punti nel “testacoda” contro la Cremonese.