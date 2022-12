Calcio Serie B, Balata: urge una riforma, troppe distorsioni

La serie B va riformata correggendo asimmetrie e fattori distorsivi. Lo annuncia Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, in un'intervista per "Radio Anch'io sport" nel corso della quale ha annunciato che se ne discuterà nel consiglio federale convocato per lunedì 19. "Noi abbiamo sette società su 20 che cambiano tutti gli anni, abbiamo tre promosse e quattro retrocesse ed è un'asimmetria, è un fatto oggettivo e distorsivo che genera problematiche", ha dichiarato il presidente della serie cadetta, che ha poi aggiunto: "Abbiamo problemi di mantenimento di una linea politica che tutti gli anni deve essere riaffermata con obiettivi rinnovati".

Tra le riforme all'ordine del giorno, ha spiegato Balata, anche quelle della sostenibilità gestionale: "Credo siano necessarie per far evolvere e modernizzare finalmente il calcio italiano, renderlo più competitivo rispetto agli altri sistemi calcistici. Bisogna trovare un equilibrio tra sostenibilità, gestioni sane delle società e produzione di un calcio d'appeal. In più bisogna trovare anche una regolamentazione che consenta di vedere i campionati professionistici in condizione di sicurezza, d'accoglienza e di strutture sempre più adeguate".

Il presidente ha quindi parlato dei risultati degli ascolti ottenuti dalla serie B durante i Mondiali in Qatar: "I riscontri

sono molto positivi, abbiamo battuto i record d'ascolti degli ultimi due anni, abbiamo superato i 500mila spettatori medi. Ci sembrava più giusto continuare a svolgere le partite e far sì che i nostri tifosi potessero continuare a vedere regolarmente il campionato. È stata una scelta coraggiosa, ma che dal punto di vista degli ascolti televisivi e delle presenze allo stadio ci sta dando ragione".

Quindi, una battuta su Walid Cheddira, il giocatore del Marocco vincitore sul Portogallo ai quarti di finale, che milita nel Bari: "Cheddira in semifinale è motivo di grande soddisfazione per la Lega di Serie B, è un ragazzo bravissimo, ha mostrato grandissimi qualità e ci fa estremamente piacere. C'è anche un po' d'Italia in questo Mondiale".

Balata ha formulato infine tre considerazioni sulla condanna in primo grado del calciatore del Genoa, Manolo Portanova, per violenza sessuale di gruppo: "La Lega di B e tutte le nostre società sono da sempre in campo contro quella che Kofi Annan definiva una delle più vergognose violenze sui diritti umani, quella sulle donne. Poi bisogna chiarire che il Genoa è parte danneggiata sotto ogni profilo, perché qualunque sia l'epilogo di questa situazione il Genoa ne subirà un danno. Infine il tema più delicato, legato alla presunzione d'innocenza".