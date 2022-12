Il Cagliari dà il benservito a Fabio Liverani. I rossoblù aspettano Claudio Ranieri

Fatale la sconfitta a Palermo per 2 a 1. E soprattutto il 14esimo posto, a 11 punti dalla seconda in classifica (viatico per la promozione diretta in A), e a 4 dall'ottavo piazzamento, l'ultimo utile per giocare i playoff.

Il Cagliari si congeda da Fabio Liverani e dal suo staff. Sollevati dall'incarico anche il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini e Giuseppe Cappello, e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli.

“La società - si legge nella nota del club pubblicata sul sito internet - augura a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

Dalla ripresa dell'attività, con l'allenamento pomeridiano di mercoledì e l'inizio del ritiro ad Asseminello, la squadra sarà temporaneamente affidata a uno staff tecnico interno coordinato dal club manager Roberto Muzzi.

L'ex tecnico del Parma e del Lecce potrebbe essere sostituito ora da un maestro di calcio come Claudio Ranieri, già alla guida dei rossoblù e artefice della doppia promozione, dalla Serie C alla A nell'89 e nel '90. Se si dovesse trovare l'accordo prima di Natale, l'allenatore romano potrebbe essere al timone dei sardi dalla gara di Santo Stefano con il Cosenza tra le mura amiche.