L’Italia si conferma al vertice del nuoto mondiale

Una compagine che avrebbe dovuto essere più folta almeno di due unità importanti: assente Lorenzo Zazzeri , componente del quartetto di tutte le ultime gare vincenti della 4×100 stile, dal bronzo ai Mondiali di Budapest all’argento Olimpico di Tokyo. E a casa è rimasta anche Simona Quadarella . Sia per l’atleta dell’Aniene, oro nei 1500m stile libero ai Campionati mondiali di Gwangju 2019, che per lo specialista fiorentino Zazzeri, problemi di salute hanno impedito loro di contribuire a un più ampio bottino azzurro.

A Melbourne soltanto 19 gli Azzurri della meravigliosa spedizione di quest’anno, 13 atleti in meno di quelli in gara 12 mesi fa alla rassegna negli Emirati Arabi Uniti.

Per i più “realisti del re” va ricordato che in questa edizione sono stati assenti gli atleti russi a causa delle ben note vicende legate all’invasione dell’Ucraina, comunque ad Abu Dhabi la Federazione russa era presente e finì quarta alle spalle proprio dell’Italia.

E proprio la vittoria nella 4x100 e il terzo posto della 4x200, con un (vecchio?) titolare assente, dà la misura di quanto sia ormai maturo il panorama natatorio azzurro, non più fatto di eccellenti individualità ( in primis la “divina” Federica Pellegrini ) ma che può contare su un consolidato gruppo di atleti in grado di gareggiare ad alti livelli.

Assenze, soprattutto quella maschile, degnamente integrate dal giovane Paolo Conte Bonin autore di un ottimo 45.93 lanciato come terzo frazionista dell’incredibile staffetta 4x100 stile libero che non solo ha vinto l’oro ma anche stabilito il nuovo record mondiale strappandolo agli statunitensi. Conte Bonin ha pure vinto il bronzo come ultimo frazionista nella 4x200 con il nuovo record del mondo.

Prima di addentrarci in un rapido Amarcord della XVI edizione iridata appena conclusa, sgomberiamo il campo da possibili equivoci.

Le gare in vasca corta, ossia in piscina da 25 metri, sono differenti da quelle in vasca lunga, chiamata anche olimpionica, che di metri ne misura il doppio cioè 50.

Va detto che non tutti concordano su tale affermazione ma esistono alcune considerazioni difficilmente confutabili.

I record realizzati in vasca corta sono separati e inferiori a quelli fatti registrare nella piscina olimpionica.

Le medesime distanze delle prove in vasca lunga, nella piscina da 25 metri hanno un numero di virate doppio, quindi doppio numero di spinte dal muro e di apnee, azioni quest’ultime che da alcuni anni a questa parte stanno diventando elemento fondamentale e a volte decisivo per aggiudicarsi la gara, così come insegnò il dorsista statunitense David Berkoff che procedeva sott’acqua per oltre 20 metri già nel 1988 quando realizzò un record del mondo che resistette per tre anni, fin quando la Federazione internazionale non limitò a poco più di 12 metri le apnee consentite per tutti gli stili.

Alcuni atleti sono dei veri specialisti della vasca corta, dove peraltro si disputano gare brevi come i 50 metri dorso, rana e farfalla, i 100 metri misti e le staffette 4x50 stile libero e mista mista (per stile e genere sessuale dei componenti il quartetto) che alle olimpiadi e nelle maggiori competizioni internazionali non si disputano.

Esempio più eclatante il brasiliano Nicholas Santos che all’età di quasi 43 anni (per l’esattezza 42 anni e dieci mesi), a Melbourne, si è permesso il lusso di vincere il titolo iridato dei 50 metri farfalla con un tempo di soli 3 centesimi superiore al record del mondo, che peraltro detiene, battendo rivali di oltre vent’anni più giovani.

Altri atleti invece, per struttura fisica (altezza oltre il metro e 95 o leve molto lunghe) si trovano meno a loro agio nella vasca corta che ha anche minore profondità rispetto ai bacini più grandi e quindi offre una minore spinta da parte dell’acqua e conseguentemente si ha un minor galleggiamento di base.

Va però anche riconosciuto che in genere i nuotatori migliori della vasca lunga lo sono anche in corta, tranne alcune eccezioni, come appunto il brasiliano o pochi altri.