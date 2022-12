Da domani in diretta sulla Rai i campionati mondiali di nuoto in vasca corta FINA 2022

A causa del fuso orario della città australiana (10 ore rispetto a noi) il programma prevede che le batterie si disputino tra l’1 e le 3 del mattino in Italia mentre semifinali e finali si svolgeranno tra le 9 e le 12 e saranno trasmesse da Rai Sport + HD e in diretta streaming qui su Rainews.it .

Prende il via domani l’ultima manifestazione di nuoto del 2022 , la competizione nella piscina da 25 metri all’Aquatic Centre di Melbourne conclude una stagione lunghissima, culminata con le gare in vasca lunga dei Mondiali a Budapest (Ungheria) ed Europei a Roma.

Tra le novità della vigilia: Thomas Ceccon, primatista mondiale dei 100 dorso in vasca lunga, rinuncia al dorso per concentrarsi nei 100 stile libero, 100 misti e nei 50 farfalla; Alberto Razzetti, campione mondiale in carica nei 200 farfalla (titolo conquistato lo scorso anno ad Abu Dhabi) nuoterà oltre questa distanza anche i 200 e 400 misti ma non gareggerà nei 100 misti; Silvia Di Pietro non sarà al via dei 100 stile libero.

Le ragioni di tali scelte appartengono naturalmente ai singoli atleti e ai loro allenatori ma è probabile che siano state fatte sulla base del programma gare previsto a Melbourne e anche sulla preparazione dell’imminente prossima stagione che avrà il suo clou nei Campionati Mondiali di Fukuoka (in piscina da 50 metri) il prossimo luglio.

Le competizioni in vasca corta e quelle in vasca lunga, come sanno bene tutti coloro che praticano il nuoto, sono molto differenti fra loro e non tutti gli atleti hanno il medesimo rendimento nelle due diverse situazioni.