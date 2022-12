Campionessa di scacchi iraniana senza velo al mondiale in Kazakistan

La 25enne giocatrice di scacchi iraniana, che sta partecipando ai campionati del mondo in corso in Kazakistan, avrebbe disputato ieri una partita senza indossare il velo. La foto, che la ritrae sorridente davanti alla scacchiera, è stata pubblicata su twitter dalla giornalista Elham Yazdiha di Iran International, canale con sede a Londra. Nonostante le pressioni e la repressione violenta del governo di Teheran, personaggi dello sport e dell'arte continuano a protestare contro l'hijab. Ora è la volta di Sara Khadim al-Sharia, prima giocatrice di scacchi iraniana che, oltre a guadagnarsi il grado di gran maestra femminile, è riuscita anche a vincere il titolo di maestra internazionale di scacchi all'84mo Congresso mondiale di scacchi all'età di 18 anni.

Lo scorso ottobre aveva fatto scalpore a Teheran l'atleta dell'arrampicata sportiva Elnaz Rekabi, che aveva gareggiato senza hijab in una competizione internazionale. Dopo in suo rientro in patria, la casa di famiglia era stata rasa al suolo. Secondo l'organo di informazione pro-riforma IranWire, e ripreso dalla Cnn, l'abitazione era stata demolita da funzionari governativi. Le immagini diffuse mostravano l'abitazione distrutta e le medaglie gettate per terra. Vicino alla desolazione della furia reazionaria si vedeva anche il fratello dell'atleta, Davood, in lacrime.