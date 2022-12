Capodanno sicuro: divieto di vendita di alcolici su strada in diverse città italiane

Si conferma anche per questo capodanno il divieto di vendita di alcolici per le strade e le piazze di decine di città italiane.

A Milano il divieto riguarderà le bevande a gradazione alcolica superiori a 21 gradi e quelle contenute in recipienti di vetro o lattina. L'ordinanza sarà in vigore dalle ore 18 di domani, 31 dicembre, fino alle 6 del primo gennaio, ed è stata decisa in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, su indicazione della Prefettura e della Questura, "per ragioni di tutela dell'ambiente urbano e della sicurezza e contro il degrado causato da un forte afflusso di persone".

Il divieto è rivolto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante o con posto fisso e street food, mentre resta consentito l'uso del vetro all'interno dei pubblici esercizi e nei dehor solo per il servizio al tavolo.

Misure simili prese anche dalla città di Bologna dove, per garantire la sicurezza delle persone che festeggeranno in Piazza Maggiore l'arrivo del 2023, è stata emanata un'ordinanza che vieta, dalle 18 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio, alle attività all'interno dell'area la vendita per asporto e la somministrazione all’interno dei dehors di qualsiasi bevanda, alcolica e non alcolica, in contenitori di vetro o lattina.

A Venezia è atteso un capodanno “blindato” in cui saranno anche prese in considerazione sospensioni o riduzioni delle occupazioni di suolo pubblico da parte dei locali oltre al controllo degli spray al peperoncino.

Il sindaco di Siracusa ha a sua volta firmato l'ordinanza che vieta la vendita di alcolici e superalcolici nelle aree pubbliche di piazza Duomo e di Ortigia. A Isernia lo stop è previsto già dalle otto di domani mattina.

Per il concerto di fine anno a Parma, in piazza Garibaldi, arriva il no ai petardi, alla vendita di alcolici e al passaggio degli animali. In piazza Fossano, a Cuneo, sarà vietata la consumazione di super alcolici nell’Arena, consentita però la birra in bicchieri di plastica.

Multe fino a 500 euro per chi trasgredisce alle stesse regole a Lamezia su corso Numistrano e in tutte le vie vicine al luogo in cui si terrà il concerto di Capodanno organizzato dall'amministrazione comunale.

Voce fuori dal coro per Genova dove è stata sospesa l'ordinanza anti alcool.

La lista dei comuni, piccoli e grandi, è lunga: il consiglio è quello di controllare sul sito della propria città gli aggiornamenti relativi alle regole che consentiranno di salutare il 2022 con serenità.