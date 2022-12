Casamicciola: ritrovato il corpo della dodicesima vittima dell'alluvione. In corso l'identificazione

Dopo molti giorni di ricerche, è stato ritrovato a Casamicciola Terme il corpo dell'ultima delle 12 delle persone che erano sulla lista ufficiale dei dispersi dopo la frana all'alba del 26 novembre scorso.

La salma è stata scoperta dai soccorritori in un anfratto nella zona dei Gradoni, investita in pieno, con la vicina via Celario, dalla massa di fango e detriti precipitata dal monte Epomeo, che, tra l'altro, proprio in quell'area ha cancellato un parcheggio.

Il corpo è in via di identificazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ischia, anche se è noto che l'ultimo dispersa è Maria Teresa Arcamone. Nei giorni scorsi, era stata trovata l'auto della donna.