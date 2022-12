Cautela sui listini, attesa per la Fed

Aperture caute per le borse europee: i mercati restano alla finestra, già in attesa della prossima settimana, quando la Federal Reserve deciderà la prossima mossa di politica monetaria. I buoni dati macroeconomici degli Usa alimentano i timori degli investitori: la Fed potrebbe continuare con un altro rialzo dello 0,75% in chiave anti-inflazione.

Milano guadagna lo 0,10% e Francoforte 0,05%, mentre Londra e Parigi sono di poco al di sotto della parità.

In Asia borse contrastate: Tokyo ha chiuso in rialzo di un quarto di punto e Hong Kong in calo di oltre mezzo punto. Shanghai piatta.

Tutto questo dopo una chiusura decisamente negativa di Wall Street, proprio legata alle nuove aspettative relative alla Banca centrala americana. Dow Jones ha perso l'1,40% e il Nasdaq quasi due punti.

Il gas sul mercato di Amsterdam ha aperto ancora in salita, sopra i 137 euro per megawatt/ora.