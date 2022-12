Cher si fidanza e scherza sulla differenza di età

L’icona della cultura pop, cantante e attrice premio Oscar per “Stregata dalla Luna” Cher ha scatenato il gossip postando su Twitter la notte di Natale la foto di un anello con un grosso brillante che il boyfriend Alexander A.E. Edwards le ha fatto trovare sotto l’albero. Lei ha 76 anni, lui 36, ovvero 40 di meno. Cher ha commentato la foto con un semplice “non ho parole”. E aggiunge “L’ho messa perché le sue unghie sono molto cool”.

È da settembre, da quando si sono conosciuti alla settimana della moda di Parigi, che circolano le voci sulla relazione tra Cher e Alexander. Poi, sono stati fotografati a inizio novembre mentre si tenevano per mano e a dicembre giravano in abiti abbinati completamente neri nel cuore pulsante di Los Angeles. Cher ha parlato della sua relazione durante un’apparizione al The Kelly Clarkson Show. “Sulla carta, è un po’ ridicolo”, ha detto la cantante di Belive (il suo più grande successo del 1998, con una vendita di oltre 10 milioni di copie) commentando la sua relazione. “Ma nella vita reale, andiamo molto d’accordo. È favoloso. E non do agli uomini qualità che non meritano”.

Alexander Edwards è un dirigente musicale della Universal Music Group, una delle tre principali etichette discografiche del settore, insieme a Sony Music e Warner Music Group. Inoltre, Edwards è un produttore musicale e ha lavorato per l’etichetta indipendente del rapper Tyga, Last Kings Records, con cui ha una stretta amicizia. Edwards non è estraneo ai riflettori o agli appuntamenti con star dell’industria musicale. In precedenza, ha avuto una relazione con la modella, attrice e stilista Amber Rose, con la quale ha avuto un figlio dal singolare nome musicale, Slash Electric Alexander Edwards.

Con quasi sessanta anni di carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, Cher ha una storia di incontri e relazioni con uomini più giovani di lei, tra cui gli attori Val Kilmer, Tom Cruise e Rob Camilletti. "La verità è che se non fossi uscita con uomini più giovani, non avrei mai avuto un appuntamento", ha detto Cher nel 2021. "Gli uomini più giovani non sono intimiditi da una donna più anziana”, cosa che non le succede con gli uomini della sua generazione. "Ai miei coetanei non piaccio molto” ha detto la cantante. “Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità. Non rinuncerei alla mia personalità per nessuno".