Rugby, la Benetton Treviso sospende l'autore del gesto razzista contro Chérif Traorè

SCUSE ACCETTATE - Tutto è nato dal fatto che Traorè, il quale milita anche nella Nazionale italiana, ha ricevuto come regalo di Natale da parte dei suoi compagni di squadra una banana marcia , e subito l'atleta ha denunciato il fatto con un post su Instagram quello che riteneva essere un gesto dalle gravi connotazioni razziste. Il Benetton Rugby si è subito messo in moto dopo la denuncia via social di Traorè, che ha deciso di accettare le scuse dei compagni: "La riunione di questo pomeriggio è stata l'occasione per confrontarsi e capire come quanto fatto da un mio compagno in occasione dello scambio dei regali di Natale sia puramente frutto di una idiozia e nient'altro. Ho apprezzato e accettato le scuse sue e quelle dell'intera squadra . Sono contento del gesto e sono sicuro che quanto accaduto renderà il gruppo ancora più solido. Siamo una famiglia e come tale continueremo a impegnarci dentro e fuori dal campo lottando, come sempre fatto, contro ogni forma di discriminazione". Le parole di Chérif Traorè sembravano mettere definitivamente la parola fine alla vicenda, che invece ora andrà accertata con un'inchiesta ufficiale della Fir. Dopo aver accettato le scuse dei compagni della Benetton Rugby per quanto accaduto, in un post pubblicato su Instagram il pilone richiamava il perdono:

FERMA CONDANNA - Fir e Benetton hanno voluto ribadire con una nota "la propria ferma condanna nei confronti di ogni forma di razzismo e discriminazione , che non hanno e non devono avere alcun posto all’interno del movimento rugbistico italiano, dello sport, della società civile". E per questo motivo hanno annunciato che "la Procura federale ha avviato le indagini necessarie ad accertare i fatti, nonché le responsabilità collettive e dei singoli, a tutela dei valori fondanti e della reputazione del gioco. La Benetton Rugby ha contestualmente deciso di sospendere a titolo precauzionale, per l’intera durata delle indagini della Procura, uno dei propri tesserati. Sarà competenza esclusiva degli organi di giustizia federali, sulla base delle risultanze delle indagini, comminare eventuali sanzioni sportive o amministrative, in totale autonomia e senza ingerenze di alcun tipo da parte di organismi esterni alla giustizia Fir".

LE RISATE DEI COMPAGNI - Il 28enne aveva accompagnato il post di denuncia con una foto completamente nera. "Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e scherzoso. Un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi compagni, di quelli anche pungenti, ironici". A quel punto però qualcosa è andato storto: "Ieri, quando è stato il mio turno, all’interno del mio regalo ho trovato una banana. Una banana marcia dentro un sacchetto dell’umido. Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male è stato vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere. Come se tutto fosse normale".

NON UN SEMPLICE SCHERZO - Per Traorè non si è trattato di un semplice scherzo, ma di un'offesa alle sue origini: "Sono abituato, o meglio mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. Ieri è stato diverso però. Fortunatamente alcuni compagni, soprattutto stranieri, hanno cercato di supportarmi. Fuori dall’Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all’interno di piccole realtà, e questa volta voglio dire la mia".

UNA LEZIONE PER TUTTI - Dopo averci pensato tutta la notte, il pilone del Treviso ha scelto di raccontare quanto è avvenuto sui social: "A questo Secret Santa erano presenti anche ragazzi giovani di origini diverse. Ho deciso di non stare in silenzio questa volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più, per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale. E sperando che il mittente impari una lezione…".