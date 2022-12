Addio a Vittorio Adorni, trionfatore del Giro e campione del mondo negli anni '60

9 anni di professionismo, dal 1961 al 1970, e due titoli da peso massimo del ciclismo nazionale e globale. Nella sua bacheca spiccano infatti la vittoria al Giro d’Italia del ’65 e la conquista del titolo di campione del mondo nel ’68 a Imola. In totale in carriera si è affermato in 60 corse professionistiche e ha vestito complessivamente per 19 giorni la maglia rosa.

Ci ha lasciato a 85 anni Vittorio Adorni, campione della bicicletta e commentatore tv originario di San Lazzaro Parmense.