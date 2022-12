Ciclista ucciso da un'auto pirata a Quartu. Il conducente si è presentato dai carabinieri

Si è costituito nella caserma dei carabinieri, il conducente dell'auto che questa notte ha travolto e ucciso a Quartu Sant'Elena, Giuseppe Incani, il 60enne cuoco, che era a bordo di una bici mentre tornava a casa dal lavoro. Si tratta di un 51enne di Quartu che non ha precedenti penali. Ora l'uomo sarà accusato di omicidio stradale e di omissione di soccorso.

Incani viaggiava su una bicicletta quando è stato travolto. Il suo corpo è stato ritrovato in un canneto, a decine di metri di distanza, probabilmente sbalzato via con violenza dall'urto.

I carabinieri erano già sulle sue tracce. Nonostante non vi siano telecamere nella zona dell'incidente, i militari erano riusciti subito a individuare la marca e il modello dell'auto guidata dal 51enne, una Toyota Yaris, e risalire all'anno di immatricolazione del veicolo, grazie ai frammenti di carrozzeria trovati sull'asfalto. Ora il mezzo verrà sequestrato per poter proseguire gli accertamenti tecnici che serviranno anche per confermare la dinamica dell'incidente, oltre al racconto del conducente dell'auto.