Ciclista travolto da una macchina rimane decapitato dal guard rail

Un incidente stradale, di per sé tragico, finito in modo raccapricciante.

Un ciclista è stato travolto da un'automobile ed è morto decapitato dal guard rail della carreggiata contro cui è andato schiantandosi dopo l'urto con la vettura.

La tragedia è avvenuta lungo la statale Domiziana, poco prima dello svincolo per il paese di Ischitella, nel casertano. La vittima, che da una prima analisi non sembra essere di origine italiana, non ha ancora un nome.

I poliziotti stanno cercando di definire la dinamica dello scontro: l'unica cosa certa al momento è che il ciclista è stato centrato in pieno da una Fiat Tipo. Non è ancora chiaro se la vittima abbia fatto un movimento improvviso che lo ha spinto a tagliare la strada dell'automobilista.

Le verifiche in corso devono anche stabilire come sia stato possibile che altre parti del corpo siano state sparse sulla corsia opposta.

Forse l'uomo è stato falciato da altre macchine dopo il primo urto, avvenuto in un punto delicato per il traffico e dove la viabilità è gestita al pari di una superstrada con le carreggiate separate dalle lamiere del guard rail.